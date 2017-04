Previsioni meteo per il Ponte del Primo Maggio

Le previsioni di Arpa Veneto



mercoledì 26. Cielo coperto.

Precipitazioni. In pianura fino al primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge da locali a sparse andando dalla costa alla pedemontana; in seguito probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) dal pomeriggio per piogge estese, anche con rovesci e temporali. Sui monti probabilità alta (75-100%); saranno estese, anche con rovesci specie nella seconda parte di giornata, nevose generalmente sopra i 1800/2000 metri.

Temperature. Rispetto a martedì generalmente saranno più basse anche di molto, sulla pianura fino al primo mattino più alte in modo leggero o moderato.

Venti. Nei bassi strati proverranno tesi o forti da sud-est e andando dalla costa alla pedemontana diverranno moderati, disponendosi da nord-est. Nelle valli deboli o moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi o forti da sud-ovest.

Mare. Molto mosso.