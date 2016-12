Previsioni meteo per il Capodanno: gelate in arrivo e aria irrespirabile

Una vasta area di alta pressione centrata tra la Spagna e la Francia blocca il transito di perturbazioni sul Mediterraneo. Una discesa di aria artica attesa per martedì scivolerà quindi lungo la Penisola Balcanica e la Grecia interessando solo marginalmente il Veneto. Fino a venerdì tempo stabile con assenza di precipitazioni, transito di nubi alte, inversione termica e gelate diffuse, anche in pianura. Da martedì sera calo termico, specie in quota per ingresso di forti correnti fredde settentrionali. Inoltre la qualità dell'aria sarà in lieve peggioramento e in prevalenza tra scadente e pessima.



martedì 27. Sereno od al più poco nuvoloso. Locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura meridionale, in probabile dissolvimento nelle ore diurne.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni sulle zone pianeggianti, in calo in montagna specie riguardo alle massime in quota. Clima secco in montagna con ottima visibilità; inversione termica ancora significativa tra pianura e zone collinari.

Venti. In pianura deboli, a tratti moderati da ovest. In quota da tesi a tratti forti dal pomeriggio. Episodi di Foehn in montagna, specie nelle valli dolomitiche.

Mare. Da calmo a poco mosso in serata.



mercoledì 28. Tempo stabile. Cielo in prevalenza sereno, salvo possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in generale calo. Massime in aumento in quota in diminuzione in pianura. Nelle ore più fredde gelate diffuse, anche in pianura. Clima secco in montagna con ottima visibilità. Marcata inversione termica.

Venti. In pianura inizialmente moderati occidentali, in seguito in attenuazione fino a deboli e di direzione variabile. In montagna moderati/tesi, spesso forti in alta quota. Episodi di Foehn nelle valli dolomitiche.

Mare. Da poco mosso a calmo in serata.



giovedì 29. Tempo stabile. Inizialmente poco nuvoloso, in seguito nubi stratiformi in aumento, specie sulle zone pianeggianti, fino a cielo parzialmente nuvoloso in serata/notte. Foschie e nebbie in formazione dalla sera su pianura interna e nelle valli. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento in pianura, in calo in montagna specie nelle massime. Nelle ore più fredde gelate estese in montagna, locali in pianura.

venerdì 30. Tempo stabile con probabili nubi basse, foschie e nebbie localmente persistenti, ancora ben soleggiato in quota. Precipitazioni assenti. Temperature in calo ovunque con probabili gelate sparse. (Arpa Veneto)