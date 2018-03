Marzo pazzerello davvero: freddo e neve

Le previsioni di Arpa Veneto

Lunedì 26. Sereno o poco nuvoloso. Probabile aumento della nuvolosità sui rilievi nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in calo con valori localmente prossimi o di poco inferiori allo zero anche in pianura; massime in generale aumento anche sensibile in quota. Marcata escursione termica giornaliera.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli o moderati da Nord.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso sui settori costieri più meridionali a fine giornata.