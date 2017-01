Previsioni meteo: niente pioggia ma nubi, nebbia e smog sul Vicentino

1 / 3

domenica 29. Al mattino tratti di nuvolosità specie sulle zone pianeggianti, poi in dissolvimento con tempo generalmente soleggiato durante la giornata; sui rilievi cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più fredde possibile formazione di foschie o locali nebbie in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Valori stabili o in locale aumento, un po' più sensibile nelle massime e sui rilievi.

Venti. In quota deboli sudoccidentali; in pianura in prevalenza deboli variabili.

Mare. Calmo o poco mosso.