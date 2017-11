Previsioni meteo per il weekend: da domenica neve

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 10. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso, fino al primo mattino e di sera nebbie locali a sud dell'asse Verona-Treviso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì in pianura di notte saranno più basse e di giorno più alte in modo leggero o moderato, sui monti stazionarie eccetto cali notturni nelle valli; valori prossimi alla norma.

Venti. Sulla pianura deboli, fino a metà giornata generalmente da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna da deboli a moderati da nord-ovest.

Mare. Fino al mattino poco mosso, poi calmo.



sabato 11.