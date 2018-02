Previsioni meteo: giovedì neve e da venerdì pioggia

Giovedì 1

Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità in aumento nella notte e alta (75-100%) ovunque già dal mattino e fino al pomeriggio, mentre di sera in diminuzione fino a medio-bassa (25-50%) a partire da nord. Nevicherà in modo esteso su pianura e Prealpi e sparso sulle Dolomiti, più probabilmente tra il mattino e il pomeriggio, con accumuli da moderati a modesti andando da sud a nord.

Temperature. Rispetto a mercoledì generalmente saranno in aumento anche sensibile fino al primo mattino e di sera, sulla pianura e nelle valli in calo leggero o moderato nelle ore centrali del giorno; valori comunque sempre molto sotto la media e spesso sottozero.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli o moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso fino al mattino, poi mosso.

Venerdì 2