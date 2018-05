Previsioni meteo della settimana

Lunedì 14

Cielo in prevalenza da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, ma con schiarite che saranno via via più significative a partire dalla mattinata e dalle zone sud-occidentali.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%), comunque maggiore fino al mattino tra pianura e Prealpi, in diminuzione a partire dalle zone meridionali; si tratterà di fenomeni nelle prime ore diffusi e poi da sparsi a locali in diradamento da sud, anche a carattere di rovescio o temporale; il limite delle nevicate si abbasserà, localmente fino a quote dell'ordine dei 2000 m; non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone pianeggianti e prealpine; possibili quantitativi localmente consistenti su Prealpi e pianura centro-settentrionale.

Temperature. Prevarrà un calo.

Venti. In quota perlopiù moderati dai quadranti sud-orientali, in qualche momento anche tesi fino alla mattinata, comunque tendenti a divenire deboli a fine giornata; nelle valli, in prevalenza deboli di direzione variabile; altrove a tratti deboli e a tratti moderati, occasionalmente anche tesi sulla costa, con direzione prevalente nelle prime ore da nord-est e poi dai quadranti sud-occidentali.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Martedì 15