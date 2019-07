Il meteo della prima settimana di luglio

PRIMA PARTE DELLA SETTIMANA UN PO' PIÙ VARIABILE

Secondo le previsioni di Serenissima Meteo, analisi di Fabio Turetti, nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da un calo della pressione a tutte le quote, causata da un nuovo assetto barico europeo (nuclei artici in discesa verso l'Europa centrale). Il dominio africano sarà quindi inibito è l'estate sembra continuare per qualche giorno su binari più consoni. Questo calo barico tuttavia non sarà accompagnato da perturbazioni o fronti organizzati, né da notevoli entrate di aria fredda, e quindi non avremo piogge diffuse ma semmai piuttosto localizzate, soprattutto sui rilievi.

La giornata di lunedì vedrà un aumento della nuvolosità dal pomeriggio ma con piogge molto localizzate e piú probabili in montagna, temperature senza cambiamenti di rilievo. Martedì avremo una maggiore copertura nuvolosa e instabilità ma sempre con fenomeni difficilmente localizzabili e comunque non diffusi sul territorio. Possibile un leggero calo delle temperature, calo che invece sarà più sensibile nella giornata di mercoledì. Su mercoledì comunque aggiorneremo in seguito.

LE PREVISIONI DI ARPAV METEO

Lunedì 1

Cielo sereno su gran parte della pianura e nella prima parte della giornata anche in montagna; nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Assenti; solo nel pomeriggio sulle zone montane probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche rovescio o locale temporale.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento le minime su zone prealpine e pedemontane, e le massime sulla pianura occidentale.

Venti. Deboli in prevalenza occidentali in quota, brezze nelle valli e lungo la costa, deboli variabili altrove.

Mare. Poco mosso.

Martedì 2

Fino al mattino sereno o poco nuvoloso; dalle ore centrali aumento della nuvolosità irregolare soprattutto sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura interna.

Precipitazioni. Inizialmente assenti; dalla tarda mattina probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su quelle pedemontane e sulla pianura interna, bassa (5-25%) sulle zone pianeggianti in prossimità della costa.

Temperature. Minime in leggero aumento su buona parte della pianura, in lieve calo in montagna; massime in prevalenza in diminuzione sulle zone occidentali e settentrionali, in ripresa sulla pianura meridionale e orientale.

Venti. In quota deboli occidentali, nelle valli deboli variabili; in pianura in prevalenza orientali deboli o temporaneamente moderati.

Mare. Poco mosso.

Mercoledì 3

Tempo variabile, a tratti instabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale più probabili sulle zone montane, pedemontane e settori occidentali e meridionali della pianura, quasi del tutto assenti altrove. Temperature minime in aumento in pianura, in diminuzione in montagna, massime in calo, più sensibile sulla pianura sud-occidentale e in montagna.

Giovedì 4

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura centro-occidentale. Temperature minime in lieve calo, massime senza notevoli variazioni o in leggera diminuzione sulle zone centro-settentrionali, in contenuto aumento sulla pianura meridionale. Previsore: ms