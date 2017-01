Previsioni meteo: Il Vicentino nella morsa del gelo fino a martedì, record -13°

Fino a lunedì il Veneto si troverà in posizione intermedia tra una bassa pressione con nucleo sui Balcani e l'alta pressione delle Azzorre; non si verificheranno precipitazioni, temperature in risalita ma sempre sotto la media e ancora ventoso sui monti fino a domenica mattina. Martedì si avvicinerà la depressione dai Balcani; arriveranno nuvole e qualche precipitazione, temperature in ulteriore aumento. Poi mercoledì avrà la meglio l'Anticiclone delle Azzorre.



domenica 8. Cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento rispetto a sabato, anche sensibile in montagna; valori sotto la media specie nelle ore notturne, estesamente sottozero fino a metà mattina e di sera.

Venti. In alta montagna da nord, tesi o forti fino a metà giornata e moderati o tesi dal pomeriggio. Nelle valli variabili in direzione e velocità, a tratti tesi da nord con effetto Föhn. Sulla pianura deboli con direzione variabile.

Mare. Calmo.

lunedì 9. Cielo poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a domenica saranno in leggero aumento sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti, eccetto leggeri aumenti nelle dei valori diurni nelle valli; ancora sotto la media specie nelle ore notturne, estesamente sottozero fino a metà mattina e di sera.

Venti. Sulla pianura deboli con direzione variabile. Nelle valli generalmente deboli con direzione variabile, a tratti moderati da nord-est. In alta montagna da nord-est, moderati o tesi fino al mattino e deboli o moderati dal pomeriggio.

Mare. Calmo o poco mosso.

martedì 10. Sulla pianura nuvolosità in aumento con qualche pioggia mista a neve, sui monti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento rispetto a lunedì sulla pianura e in calo sui monti.

mercoledì 11. Precipitazioni assenti, cielo poco nuvoloso, temperature simili a martedì. Arpa Veneto