Previsioni meteo: il gelo concede una tregua, tempo stabile e soleggiato

Condizioni in prevalenza anticicloniche con tempo stabile e soleggiato soprattutto in montagna; tra domenica pomeriggio e la prima parte di martedì la marginale influenza di una bassa pressione presente sul Mediterraneo centrale indebolirà parzialmente l'alta pressione e saranno possibili maggiori annuvolamenti sulle zone centro-meridionali della regione.

lunedì 23. Sulle zone settentrionali sereno, al più poco nuvoloso per passaggi di velature; altrove da poco a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti su gran parte della regione; solo sulla pianura meridionale probabilità molto bassa (0-5%) di occasionali debolissime precipitazioni.

Temperature. Senza notevoli variazioni salvo in pianura minime in locale aumento, ma ancora prossime o di poco inferiori a zero.

Venti. Deboli variabili, in prevalenza settentrionali.

martedì 24. In prevalenza sereno con aria asciutta; solo sulla pianura centro-meridionale saranno ancora possibili temporanei annuvolamenti, specie fino a metà giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni, con tendenza ad un lieve calo delle minime e anche delle massime in montagna e ad un leggero aumento delle massime in pianura.

Venti. In quota deboli/moderati dai settori nord-orientali, nelle valli deboli variabili; in pianura inizialmente deboli, occidentali sulla pianura interna, settentrionali lungo la costa, in successiva rotazione fino a disporsi in prevalenza da nord-est ed intensificazione fino a moderati, a tratti tesi lungo la costa.

mercoledì 25. Tempo ben soleggiato. Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione in pianura, in aumento in montagna. Venti moderati da nord-est su costa e pianura limitrofa nella prima parte della giornata.

giovedì 26. Sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in rialzo in montagna. Arpa Veneto