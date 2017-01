Previsioni meteo: il 2017 inizia senza la neve

Tra lunedi e le prime ore di martedi una saccatura di bassa pressione in rapido transito dall'Atlantico settentrionale porterà un calo delle temperature in quota e tratti di nuvolosità, mentre in seguito si instaurerà un flusso settentrionale che porterà ancora tempo stabile e perlopiù soleggiato, con clima più freddo e aria tersa in montagna, e minore presenza di nebbie in pianura.



domenica 1

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Sereno, con aria tersa in montagna; in pianura soleggiato ma con foschie e nebbie sulle zone centro-meridionali, localmente persistenti durante le ore diurne e in rinforzo dopo il tramonto.



lunedì 2. Sui rilievi inizialmente soleggiato, con nuvolosità in aumento dalle ore centrali; in pianura foschie/nebbie nelle ore più fredde, nubi medio basse dal mattino, e nuvolosità più estesa dal pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Possibili debolissime precipitazioni dalla sera sulla pianura sudorientale, e qualche fiocco di neve sulle zone montane.

Temperature. In aumento le massime e stabili le minime in pianura; valori in generale calo in montagna.

Venti. In montagna in prevalenza deboli/moderati occidentali; in pianura variabili, poi deboli settentrionali.

Mare. Calmo o poco mosso.



martedì 3. Nuvolosità residua nelle prime ore, poi in allontanamento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso già dalla mattinata.

Precipitazioni. Nelle primissime ore possibili deboli precipitazioni sulla pianura meridionale, e qualche fiocco di neve sulle zone montane. Assenti dal mattino.

Temperature. Valori minimi senza sensibili variazioni e massime in contenuto aumento in pianura; in generale calo in montagna.

Venti. In montagna moderati settentrionali, a tratti tesi in alta quota; in pianura deboli da nordest, con bora moderata sulla costa, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare. Poco mosso in rinforzo fino a localmente molto mosso nelle ore centrali.



mercoledì 4. Tempo perlopiù soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità alta; clima asciutto in montagna, dove sarà probabile la presenza di foehn nel pomeriggio/sera; solo sulle zone Dolomitiche settentrionali non si esclude in serata qualche modesto fenomeno nevoso. Temperature minime in lieve calo, un po' più sensibile in pianura, massime in aumento in montagna e in calo in pianura.

giovedì 5. Tempo in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso; clima asciutto in montagna, con presenza di foehn; sulle zone Dolomitiche settentrionali sarà presente della nuvolosità in ingresso da nord, e saranno possibili modeste burrasche nevose nel corso della giornata. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento in pianura; valori in generale calo in montagna, salvo in aree significativamente interessate da foehn. Arpa Veneto