Previsioni meteo, gelo addio: la primavera torna nel weekend

Le previsioni di Arpa Veneto.



mercoledì 19. Fino a metà giornata su pianura e Prealpi cielo sereno o poco nuvoloso, sulle Dolomiti alternanza di nuvolosità variabile e schiarite; dal pomeriggio ovunque alternanza di nuvolosità variabile e schiarite.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a martedì generalmente saranno più basse anche di molto, sulla pianura di giorno in aumento leggero o moderato; valori sotto la media anche sensibilmente, fino al primo mattino sottozero in varie zone montane e localmente prossimi allo zero in pianura.

Venti. Da nord; in alta montagna tesi o forti, nelle valli moderati o tesi, in pianura deboli o moderati.

Mare. Mosso.