Previsioni meteo per la settimana: inizio primavera con freddo e gelo

Martedì 20

Variabilità con alternanza di nubi e di parziali schiarite.

Precipitazioni. Al mattino assenti, nel pomeriggio/sera probabilità medio bassa (25-50%) di qualche locale e debole precipitazione sui rilievi, nevosa intorno ai 600/800 m.

Temperature. Minime in ulteriore lieve calo, con gelate notturne anche in pianura; massime in ripresa in pianura e nelle valli, in diminuzione in quota con le minime raggiunte in tarda sera.

Venti. In montagna in rinforzo dai quadranti settentrionali con locali epiodi di foehn dal pomeriggio sera. In pianura perlopiù deboli dai quadranti orientali; moderati sulla costa, in rinforzo fino a tesi/forti dalla sera, anche nella pianura limitrofa.

Mare. Poco mosso tendente a mosso nel pomeriggio.



Mercoledì 21