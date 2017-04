Previsioni meteo fino al weekend: temporali in arrivo

Le previsioni di Arpa Veneto



lunedì 3. Sereno o poco nuvoloso in pianura e fino a metà giornata anche in montagna, dove dal pomeriggio ci sarà un'intensificazione della nuvolosità.

Precipitazioni. In prevalenza assenti in pianura e fino alle ore centrali anche in montagna; dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di locali piovaschi o rovesci in montagna, in probabile locale estensione alla pianura in serata.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni in montagna, in diminuzione in pianura; massime in aumento.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali, in prevalenza nord-orientali nella prima parte della giornata; nelle valli deboli/moderati; in pianura deboli a tratti moderati, in prevalenza da ovest nella prima parte della giornata, in successiva rotazione fino a diventare settentrionali in serata.

Mare. Da molto mosso in attenuazione fino a mosso o poco mosso.