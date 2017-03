Previsioni meteo fino al weekend: caldo in arrivo

Le previsioni di Arpa Veneto



martedì 28. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a lunedì in pianura e nelle valli di notte saranno più basse e di giorno più alte, anche di molto; in alta montagna aumenteranno sia nelle ore notturne sia nelle ore diurne.

Venti. In prevalenza deboli e a tratti moderati; in alta montagna da nord-est, altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo o poco mosso.