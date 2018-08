Previsioni meteo fine settimana e ponte di Ferragosto

Sabato 11

Tempo nel complesso variabile, con addensamenti nuvolosi sparsi e locale instabilità, alternati a degli spazi di sereno.

Precipitazioni. Probabilità da medio-bassa (25-50%) a temporaneamente medio-alta (50-75%) per qualche fase di piogge da locali a sparse, in prevalenza a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota da moderati a deboli, generalmente dai quadranti occidentali; nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi nelle aree temporalesche; in pianura da deboli a localmente moderati, di direzione in genere variabile ma perlopiù da nord-est nelle principali fasi di rinforzo.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 12.