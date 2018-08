Maltempo in Veneto: Ferragosto salvo

Il bollettino della Protezione Civile

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalle ore 14:00 di oggi, martedì 14 agosto, alle ore 8:00 di domani, mercoledì 15 agosto, per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali su tutto il Veneto.

Dal pomeriggio di oggi, infatti, è prevista una ripresa dell’instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Verso sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e cessare sulle zone centro settentrionali della regione a partire da nord; sulle zone sud orientali della regione i fenomeni risulteranno più persistenti e potranno prolungarsi fino al primo mattino di mercoledì 15. Non si escludono temporali localmente intensi.

Le previsioni dell’Arpav