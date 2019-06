Previsioni meteo per domenica

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti più probabili in montagna a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti, a parte una probabilità bassa (5/25%) di locali piovaschi o brevi rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio sulle zone montane.

Temperature. Minime in lieve calo; massime pressochè stazionarie, o un po' in aumento specie sulle zone costiere.

Venti. Deboli con direzione variabile, salvo alcuni moderati rinforzi da sud-ovest in quota nelle prime ore e dai quadranti occidentali in mattinata sulla pianura centro-meridionale.

Mare. Quasi calmo, od al più poco mosso nelle ore più fresche.