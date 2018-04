Previsioni meteo della settimana: tempo sereno con precipitazioni modeste

Lunedì 16

Sulla pianura fino a metà giornata cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti; sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti per tutto l'arco della giornata.

Precipitazioni. Fino al mattino in pianura assenti e in montagna probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali. Nel pomeriggio probabilità da medio-alta (50-75%) a medio-bassa (25-50%) andando da nord a sud; sui monti ci saranno piogge diffuse, anche con rovesci e qualche temporale, che si sposteranno sulla pianura interessandola in modo da sparso a locale andando verso sud. Di sera cesseranno ovunque.

Temperature. Rispetto a domenica fino al primo mattino saranno in aumento leggero o moderato, in seguito in calo anche sensibile con minime nelle ultime ore.

Venti. Generalmente deboli, temporaneamente moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da est.

Mare. Poco mosso.



Martedì 17