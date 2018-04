Previsioni meteo della settimana: cielo nuovoloso e pioggia

Martedì 10

Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche schiarita soprattutto sulle zone pianeggianti in mattinata e copertura in genere più insistente su quelle montane.

Precipitazioni. Probabilità complessivamente medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di fenomeni al più sparsi e modesti salvo locali rovesci od occasionali temporali, più presenti nelle primissime ore ad ovest e nel pomeriggio sulle zone centro-settentrionali; limite delle nevicate sui 1600-1900 metri, con tendenza a lieve abbassamento.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque varie diminuzioni sulle zone nord-occidentali; per le massime prevarrà un discreto calo, salvo locale stazionarietà sulle zone centro-meridionali.

Venti. In quota dai quadranti meridionali, da moderati a temporaneamente tesi; nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, salvo qualche locale moderato rinforzo dai quadranti meridionali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo sulla costa dove nelle ore diurne diverranno temporaneamente moderati per rinforzi dai quadranti meridionali.

Mare. Poco mosso, al più mosso al largo nelle prime ore.

Mercoledì 11