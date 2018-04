Previsioni meteo dal Primo Maggio a giovedì

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 30. Nella notte e fino alle prime ore del mattino residua instabilità con cielo parzialmente nuvolso specie sui settori montani e centro-settentrionali della pianura, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso con schiarite a partire da Ovest.

Precipitazioni. Probabili residue precipitazioni nella notte e fino alle prime ore del mattino (probabilità medio-alta 50-75%) sulle zone montane, pedemontane e della pianura centro- settentrionale, limite della neve intorno ai 2100-2300m. In seguito tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire da Ovest con precipitazioni assenti ovunque nel pomeriggio.

Temperature. Minime stazionarie o in locale diminuzione, massime in generale calo salvo sulle zone costiere dove risulteranno pressoché stazionarie.

Venti. In pianura dai quadranti occidentali deboli/moderati. In quota moderati/tesi da Sud-Ovest.

Mare. Mosso sui settori nord-orientali, poco mosso, a tratti mosso altrove.

martedì 1.