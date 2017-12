Previsioni meteo: pioggia a Capodanno poi tempo variabile

Lunedì 1

Nella prima metà di giornata cielo molto nuvoloso o coperto, tra il pomeriggio e la sera alternanza di nuvole e rasserenamenti, in pianura dopo il tramonto alcune nebbie.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità alta (75-100%); saranno estese, generalmente modeste e localmente moderate, nevose in prevalenza sopra i 1000/1300 metri di quota. Nel pomeriggio probabilità in diminuzione a partire da ovest. Di sera ovunque assenti.

Temperature. Rispetto a domenica sulla pianura saranno spesso più alte, anche sensibilmente fino al primo mattino; sui monti in calo anche di molto eccetto lievi aumenti nelle valli fino al primo mattino.

Venti. In alta montagna moderati o tesi da sud-ovest, altrove deboli o moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.



Martedì 2