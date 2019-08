Meteo, da lunedì in arrivo pioggia e temporali

Pausa dal grande caldo e temporali in arrivo, ma soprautto le temperature, da mercoledì dovrebbero allinearsi con il periodo climatico stagionale. Il promontorio anticiclonico di origine africana presente sul Mediterraneo tende da domani ad indebolirsi sotto la spinta di una vasta e profonda area depressionaria sull'Europa nord occidentale, che si estende verso il Mediterraneo occidentale. Nella seconda parte di lunedì 12 agosto sono previste condizioni di instabilità specie verso sera, con rovesci e temporali da locali a sparsi sulle zone montane e pedemontane, in particolare quelle centro orientali. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità idrogeologica (‘allerta gialla’), qualora si verifichino temporali forti, nei bacini idrografici dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e in quelli dell’Adige-Garda e Monti Lessini. L’avviso è valido sino alle ore 8 di martedì 13. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, nonché innescare possibili fenomeni franosi superficiali sui versanti e in forma di colate rapide nelle zone di allerta. Per la frana di Borca di Cadore lo stato di attenzione è rinforzato.

LE PREVISIONI PER LA SETTIMANA

Lunedi 12

Cielo: Sereno o poco nuvoloso al mattino salvo locali nubi basse; maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata per passaggio di nuvolosità medio-alta e per instabilità con addensamenti cumuliformi sulle zone montane e pedemontane, e più localmente sull'alta pianura.

Precipitazioni: Sulle zone montane e pedemontane rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio/sera, con probabilità fino al 50-60%; sulla pianura settentrionale, specie a est, possibile qualche temporale verso sera; possibili fenomeni localmente intensi.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in leggero calo sulle zone montane, massime in lieve aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli orientali, con rinforzi moderati da ovest o nord-ovest dalla sera; in montagna moderati-tesi sudoccidentali, fino a forti a quote medio-alte.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedi 13

Cielo: Tempo da variabile a instabile, inizialmente parzialmente soleggiato specie in pianura, poi con intensificazione dell'instabilità e nuvolosità dalle ore centrali soprattutto sulle zone montane.

Precipitazioni: Dalle prime ore fino al mattino possibili rovesci sulle zone montane; dalle ore centrali sui rilievi e sulle zone pedemontane aumento della probabilità di rovesci o temporali sparsi, in estensione alla pianura nel pomeriggio/sera.

Temperature: Minime stabili o in lieve calo, più sensibile dalla sera sui rilievi; massime in diminuzione localmente anche sensibile sui rilievi.

Venti: In pianura inizialmente deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio moderati nordorientali, fino a tesi/forti sulla costa e sul mare; in montagna inizialmente tesi/forti sudoccidentali, poi in attenuazione fino a deboli occidentali.

Mare: Calmo o poco mosso, in rinforzo dalla sera.

Mercoledi 14

Dopo qualche residua precipitazione nella notte, il tempo sarà più stabile, con al mattino parziali nubi residue specie nelle valli, poi in dissolvimento; tempo più soleggiato durante la giornata, con occasionali nubi alte e qualche maggiore annuvolamento sui rilievi. Temperature in generale calo. Clima più fresco e ventilato, con venti moderati/tesi da Nord-Est sulla pianura specie sulle zone orientali, in attenuazione nel corso della giornata.

Giovedi 15

Tempo in parte soleggiato, specie in pianura, con instabilità pomeridiana sui rilievi e zone pedemontane, associata a qualche possibile rovescio o temporale. Temperature stabili nelle minime, in contenuta ripresa nelle massime. Previsore: FD