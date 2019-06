Allarme climatico per il caldo torrido: picco a 40 gradi

Il peggio dovrebbe arrivare mercoledì e giovedì, con temperature che sfioreranno i 40 gradi in pianura e particolarmente nelle zone meridionali. Il grande caldo dell'anticiclone subtropicale africano è in estensione verso le nostre latitudini e promette una settimana di fuoco.

Le temperature sono in aumento fino a metà settimana, con conseguente crescita della sensazione di afa sulla pianura e nelle valli, mentre verso il fine settimana diminuiranno pur restando sopra la norma.

La Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso il bollettino ufficiale per stato di allarme climatico per disagio fisico nei giorni dal 25/06/2019 al 27/06/2019 per la zona Costiera e nei giorni dal 26/06/2019 al 27/06/2019 per le zone Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana. Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 462 340 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo.

Un po' di sollievo dovrebbe arrivare nel fine settimana

LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

Mercoledì 26

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento leggero o moderato rispetto a martedì, molto sopra la media.

Venti. In prevalenza deboli e a tratti moderati, fino al mattino generalmente da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile.

Mare. Calmo o poco mosso.

Giovedì 27

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a mercoledì in prevalenza saranno in aumento anche sensibile, sulla pianura stazionarie fino al primo mattino.

Venti. Generalmente deboli con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, in alta montagna moderati o tesi da nord-ovest.

Mare. Calmo.

Venerdì 28

Fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso; tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento specie su rilievi e zone limitrofe, dove ci saranno alcune piogge. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Sabato 29

Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo. Previsore: SV