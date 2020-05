Meteo, le previsioni per il fine settimana: tempo stabile e soleggiato

Venerdi 8

Cielo: Sereno o poco nuvoloso per nubi alte in pianura. Sulle zone montane da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento in montagna, stazionarie in pianura; massime stazionarie o in ulteriore aumento con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Sabato 9

Cielo: In pianura e al mattino sulle zone montane sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte, nel corso del pomeriggio sui rilievi sviluppo di modesta attività cumuliforme.

Precipitazioni: Assenti in pianura, probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche locale rovescio od occasionale temporale sulle zone montane nel pomeriggio.

Temperature: Minime in aumento; massime senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa che tenderà a rinforzare in serata. In quota deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata.

Domenica 10

In pianura per buona parte della giornata sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con possibili locali precipitazioni. Dalla sera tendenza a generale aumento della nuvolosità. Temperature senza notevoli variazioni. Rinforzo dei venti in quota da sud-ovest e di Scirocco sulla costa nel corso del pomeriggio/sera.