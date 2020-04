Inizio settimana con il sole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 6. Tempo stabile con aria limpida: cielo sereno, salvo qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in leggero aumento.

Venti. In prevalenza dai quadranti orientali: in quota deboli; in pianura moderati nella prima parte della giornata, prevalentemente deboli dalle ore centrali. Nelle valli variabili a regime di brezza.

martedì 7. Cielo sereno con aria limpida.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura in leggera o contenuta diminuzione, in montagna in leggero aumento.

Venti. In quota moderati dai settori orientali; nelle valli a prevalente regime di brezza; in pianura deboli, anche moderati nella prima parte della giornata, in prevalenza da nord-est.

mercoledì 8. Cielo sereno con clima asciutto. Temperature stazionarie o in locale variazione. Venti moderati da nord-est in pianura nella prima parte della giornata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

giovedì 9. Tempo stabile e soleggiato. Temperature minime in diminuzione in pianura in aumento in montagna; massime in ripresa. Previsore: ms