Le previsioni meteo per il weekend della Befana

Venerdì 4. Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà di giornata, dal pomeriggio nuvolosità in aumento, di sera ovunque nuvoloso.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti Settentrionali probabilità bassa (5-25%) per modeste nevicate a tratti dal pomeriggio, altrove assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura saranno in calo leggero o moderato, nelle valli in lieve calo di notte e stazionarie di giorno, in alta montagna stazionarie di notte e in lieve aumento di giorno; valori sotto la media anche sensibilmente, nelle ore notturne estesamente prossimi o inferiori a zero.

Venti. Tramontana; in alta montagna discontinui e a tratti anche molto forti, altrove generalmente deboli o moderati.

Mare. Poco mosso.

Sabato 5