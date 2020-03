Perturbazione in arrivo: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 30. Cielo in genere coperto.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso sulle zone montane alta (75-100%) e in pianura da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%); si tratterà di fenomeni da diffusi a sparsi, più precoci sulle zone interne e più significativi su quelle montane, ove saranno più probabili anche locali rovesci; il limite delle nevicate tenderà ad abbassarsi, in serata fino a molti fondovalle, specie dolomitici.

Temperature minime sulle zone meridionali stazionarie o in locale lieve aumento, altrove in diminuzione, generalmente raggiunte alla sera; massime in calo, sensibile sull'entroterra e un po' più contenuto sulla costa.

Venti. In quota fino al pomeriggio sud-occidentali e infine occidentali, moderati sulle Prealpi e generalmente deboli sulle Dolomiti; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti nord-orientali, da moderati a tesi od occasionalmente anche forti su quella centro-meridionale e in particolare sulla costa, altrove in prevalenza moderati.

martedì 31. Variabilità residua, con locale insistenza delle nubi soprattutto in pianura fino al mattino ed ampi rasserenamenti a partire dalle Dolomiti.

Precipitazioni. Probabilità in calo da medio-bassa (25-50%) nelle primissime ore a nulla o molto bassa (0-5%) entro sera, per fenomeni generalmente locali e modesti; limite delle eventuali deboli nevicate nelle prime ore a fondovalle, poi sui 500-800 m.

Temperature. Massime stazionarie o in locale lieve aumento sull'entroterra pianeggiante e in alcune valli, in calo al più contenuto altrove; minime in sensibile diminuzione, raggiunte alla sera.

Venti. In quota moderati o a tratti localmente tesi, dapprima dai quadranti nord-occidentali e da quelli poi settentrionali; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; sulle zone pianeggianti prevalentemente moderati dai quadranti nord-orientali, ma almeno a tratti tesi su costa e zone limitrofe nella prima parte della giornata, poi in attenuazione a partire dall'entroterra.

mercoledì 1. Cielo sereno, od al più localmente poco nuvoloso; per le temperature minime prevarrà un moderato calo, per le massime un contenuto aumento soprattutto in montagna.

giovedì 2. Cielo sereno o poco nuvoloso; le temperature minime subiranno in quota un aumento e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime in genere un moderato aumento. Previsore: AB

L’atteso peggioramento del tempo porterà sul Veneto anche situazioni di vento forte, per le quali il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso lo stato di attenzione nelle zone costiere e nella pianura limitrofa ed è valida dalla mezzanotte di oggi alle ore 12 di martedì 31 marzo.

