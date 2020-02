Meteo, le previsioni per la settimana: l'inverno non si vede

Lunedi 3

Cielo: Sulla pianura cielo da coperto a parzialmente nuvoloso andando dalla costa alla pedemontana; nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali altrove fino all'alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera; sui monti sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a domenica generalmente saranno in aumento leggero o moderato, sulla pianura senza variazioni di rilievo nelle ore notturne; valori sopra la media anche di molto.

Venti: In alta montagna tesi/forti da nord-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedi 4

Cielo: Sulla pianura nella prima metà di giornata cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso andando da est ad ovest, con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali altrove fino all'alba ed in dissolvimento al mattino; dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti fino al mattino ovunque alternanza di nuvole e rasserenamenti, nella seconda metà di giornata sulle Prealpi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso mentre sulle Dolomiti persisteranno condizioni di variabilità.

Precipitazioni: Modeste e di breve durata. Sul Bellunese probabilità medio-bassa (25-50%); saranno sparse con quota neve in graduale abbassamento fino anche a 700/1000 m. Altrove probabilità bassa (5-25%); fino al mattino saranno da sparse a locali andando da est ad ovest, con quota neve in abbassamento fino a 1200/1400 m.

Temperature: In alta montagna in calo, nelle valli in calo di notte e con andamento irregolare di giorno, sulla pianura in calo nelle ore notturne ed in aumento nelle ore diurne; variazioni anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Da nord-ovest; in alta montagna forti, altrove generalmente moderati/tesi ma a tratti anche forti.

Mare: Nella prima metà di giornata da calmo a poco mosso col passar delle ore, dal pomeriggio mosso.

Mercoledi 5

Sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti, fino al mattino con modeste nevicate a tratti; altrove precipitazioni assenti e cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo. Ventoso.

Giovedi 6

Precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature generalmente in calo, sui monti valori diurni in aumento. Previsore: SV