Le previsioni per il fine settimana: nubi dopo il Natale

Venerdi 27

Cielo: Da parzialmente nuvoloso a inizio giornata a sereno o poco nuvoloso in seguito. Possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento in pianura, in variazione locale in montagna; massime pressoché stazionarie o in leggero calo sulla pianura meridionale.

Venti: In quota dai settori settentrionali, moderati/tesi, anche forti a fine giornata sulle cime più alte; nelle valli variabili, salvo locali episodi di Foehn nel pomeriggio/sera; in pianura variabili, in prevalenza settentrionali, moderati lungo la costa, deboli altrove.

Mare: Poco mosso, con moto ondoso in intensificazione a fine giornata.

Sabato 28

Cielo: Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, in pianura nuvoloso per nubi basse stratificate più compatte fino alle ore centrali.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di locali debolissime piogge in pianura nella prima parte della giornata.

Temperature: Prevalentemente in calo.

Venti: Sulle zone montane, venti settentrionali tesi/forti, anche molto forti in alta quota a inizio giornata, con probabile Foehn nelle valli. In pianura variabili, deboli o a tratti moderati, specie in prossimità della costa, dove soffieranno in prevalenza dai settori orientali.

Mare: Mosso.

Domenica 29

Parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni. Temperature in diminuzione in pianura e le minime nelle valli, in aumento in quota e le massime nei fondovalle. Venti ancora tesi/forti in quota fino al primo mattino.

Lunedi 30

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aria limpida in quota, mentre in pianura e in alcuni fondovalle potranno formarsi foschie o nebbie nelle ore più fredde. Temperature in calo in pianura e in rialzo in montagna. Previsore: ms