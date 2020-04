Meteo, le previsioni per la settimana: aprile finisce con la pioggia

Lunedi 27

Cielo: Schiarite alternate a nuvolosità irregolare con annuvolamenti più consistenti e frequenti sulle zone zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Fino a metà mattina generalmente assenti, in seguito aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) di locali rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane e occasionalmente anche sulla pianura settentrionale (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli variabili sulle zone interne, sulla costa deboli/moderati da sud-est. In quota venti deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedi 28

Cielo: Nuvolosità irregolare, anche consistente sulle zone montane e pedemontane, specie al pomeriggio, alternata a schiarite, più frequenti in pianura.

Precipitazioni: Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni che saranno inizialmente sparse poi a tratti diffuse nel corso del pomeriggio sulle zone montane e pedemontane (probabilità alta 75-100%). In pianura al mattino possibili locali fenomeni, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni sparse (probabilità medio-alta 50-75%), specie sui settori centro-settentrionali. Saranno probabili locali rovesci o temporali. Limite delle neve intorno ai 2200/2400 m, a 2000m circa in caso di rovesci intensi.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione o localmente stazionarie.

Venti: In pianura deboli variabili salvo moderati rinforzi da sud-est sulla costa nel pomeriggio. In quota venti moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Mercoledi 29

Condizioni di tempo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone montane, nuvolosità più irregolare con qualche schiarita in pianura. Probabili precipitazioni da sparse a tratti diffuse nel corso della giornata anche a carattere di rovescio o temporale; tendenza a diradamento dei fenomeni in serata. Limite della neve intorno a 2000 m. Temperature senza notevoli variazioni.

Giovedi 30

Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso e precipitazioni già nel corso della mattinata sulle zone montane in estensione alla pianura centro-settentrionale nel corso del pomeriggio, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno ai 1700/1900 m. Temperature senza notevoli variazioni salvo calo dei valori massimi sulle zone montane. Rinforzo dei venti in quota da sud-ovest e da sud sulla costa dal pomeriggio. Previsore: R.R.