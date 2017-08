Meteo della settimana: l'estate non è ancora finita

lunedì 21. Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta e per modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve calo le minime e leggero aumento le massime in montagna.

Venti. In quota moderati o temporaneamente tesi da nord-ovest; nelle valli a regime di brezza; sulla pianura in prevalenza orientali deboli o a tratti moderati soprattutto in prossimità della costa.

Mare. Poco mosso o temporaneamente mosso a inizio giornata.