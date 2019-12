Previsioni meteo per la settimana, arriva l'inverno: temperature sotto zero

Lunedi 2

Cielo: Fino al primo mattino tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto; in seguito nuvolosità in diradamento e crescenti tratti di sereno più precoci sulle zone montane, in successiva estensione alla pianura centro-settentrionale; sulle zone meridionali maggiore persistenza della nuvolosità anche nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Tra la notte ed il primo mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni moderate sulla pianura centro-settentrionale, modeste altrove; dalla mattinata fenomeni in esaurimento a partire dalle zone montane fino a risultare generalmente assenti dal pomeriggio, salvo una probabilità bassa (5-25%) di residue deboli precipitazioni soprattutto sulla pianura meridionale. Limite delle nevicate dai 1500-1800 m sulle Prealpi, via via più basso spostandosi verso nord fino a circa 900-1200 m sulle Dolomiti settentrionali.

Temperature: Minime, generalmente raggiunte in serata, prevalentemente in calo, più marcato in montagna; massime in aumento, salvo sulla pianura meridionale dove saranno stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: In quota dai settori occidentali deboli/moderati, inizialmente tesi sulle Prealpi. Nelle valli variabili con probabili rinforzi da nord. In pianura variabili: inizialmente deboli/moderati occidentali; dalle ore centrali in rotazione ed intensificazione fino a risultare moderati/tesi da nord-est dal tardo pomeriggio/sera.

Mare: Molto mosso, con moto ondoso in temporanea attenuazione nelle ore centrali.

Martedi 3

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno e aria tersa, salvo possibili nubi basse fino alla mattina in qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature in diminuzione, con minime che potranno risultare inferiori a zero anche in pianura, soprattutto su quella settentrionale. Locale aumento delle temperature massime in alta montagna.

Venti: In montagna deboli/moderati settentrionali, con probabili rinforzi nelle valli, soprattutto nella prima parte della giornata; in pianura da nord-est moderati o anche tesi in prossimità della costa.

Mare: Mosso, o molto mosso soprattutto nella prima parte della giornata.

Mercoledi 4

Cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Temperature in aumento in alta montagna, in diminuzione in pianura e nei fondovalle con marcata inversione termica e con minime diffusamente inferiori a zero anche sulle zone pianeggianti.

Giovedi 5

Tempo stabile senza precipitazioni con cielo in prevalenza sereno. Temperature minime in rialzo sulle Prealpi, in ulteriore lieve calo altrove; massime in locale lieve aumento. Previsore: ms