Previsioni meteo per la settimana: inizio con pioggia e foschia

Lunedì 17

Clima umido, con nuvolosità abbastanza diffusa, soprattutto a carattere di stratificazione medio bassa, più consistente su pianura e Prealpi; qualche schiarita sulle Dolomiti; foschie e locali nebbie sulla pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Possibili pioviggini specie sulle zone montane e pedemontane dal pomeriggio/sera.

Temperature. Minime in aumento, massime stabili sulla pianura meridionale, in lieve calo altrove.

Venti. In pianura generalmente deboli di direzione variabile, salvo qualche rinforzo moderato da sudovest sulle zone meridionali; in quota occidentali, da tesi al mattino, fino a forti al pomeriggio, molto forti in alta quota.

Mare. Calmo o poco mosso.



Martedì 18

Fino al mattino probabili foschie nebbie e nubi basse in pianura, e cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo nuvolosità più modesta e schiarite sulle Dolomiti; durante la giornata nubi in diminuzione a partire dalle Prealpi e zone settentrionali della pianura, con residua nuvolosità bassa sulla pianura meridionale, e nuovi annuvolamenti sulle zone montane.

Precipitazioni. Possibile qualche debole pioggia fino alla mattinata sulla pianura specie a sud, e fenomeni locali sui rilievi dalle ore centrali.

Temperature. Minime senza sensibili variazioni, salvo lieve calo sulle Dolomiti; massime in calo in quota, in contenuto aumento su pianura e Prealpi.

Venti. In pianura in prevalenza moderati nord-orientali; in quota inizialmente forti da ovest, poi in attenuazione a moderati dalla mattinata.

Mare. Calmo o poco mosso.



Mercoledì 19

Nuvoloso sui rilievi con modeste precipitazioni sparse, a carattere nevoso sopra i 1000 metri, e nubi in attenuazione dalla sera; in pianura tempo parzialmente soleggiato, con modesta nuvolosità alta in transito. Temperature minime in generale calo, massime in calo salvo stabili sulla pianura meridionale.

Giovedì 20

Tempo stabile e soleggiato, con possibili nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature massime stabili e minime in lieve calo. Previsore: FD