Le previsioni meteo della settimana: inizio con neve poi clima rigido

Lunedì 17

Nella prima parte della giornata, cielo nuvoloso o molto nuvoloso; dal pomeriggio crescenti schiarite a partire da nord. In pianura probabili riduzioni della visibilità dopo il tramonto.

Precipitazioni. Fino a metà giornata probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni di entità modesta o moderata verso sud; probabili fenomeni a carattere nevoso o di pioggia mista a neve specie sulle zone settentrionali ed occidentali, mentre sulla costa e sulla pianura sud-orientale prevarrà la componente di pioggia. Possibili locali accumuli di qualche centimetro. Dalle ore centrali precipitazioni assenti.

Temperature. Massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in montagna, minime in lieve ripresa, ma raggiunte a fine giornata, quando saranno probabili delle gelate anche in pianura.

Venti. In quota deboli/moderati da nord-est; nelle valli deboli variabili; in pianura deboli/moderati, variabili, in prevalenza dai quadranti occidentali sulle zone interne, nord-orientali in prossimità della costa.

Mare. Poco mosso fino a metà giornata, mosso in seguito.

Martedì 18