Assaggio di primavera: sole e temperature in aumento

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 16. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube alta; clima asciutto e buona visibilità durante la giornata.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime in ulteriore calo con valori prossimi a zero anche sulle zone interne della pianura; valori massimi in lieve aumento.

Venti. In pianura deboli orientali, poi deboli da sud, a tratti moderati sulla costa; in montagna in prevalenza moderati da sudovest.

martedì 17. Tempo stabile con cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso per sottili nubi alte; nelle ore più fredde possibile formazione di foschie o locali nebbie in pianura sulle zone meridionali, e nubi basse sulle zone prealpine e pedemontane centro-occidentali, in dissolvimento al mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature minime in aumento sui rilievi, abbastanza stabili in pianura e nelle valli; massime in generale contenuto aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, con locale presenza di brezze; in montagna in prevalenza deboli settentrionali.

mercoledì 18. Tempo stabile senza precipitazioni, con cielo in prevalenza sereno; nelle ore più fredde foschie/nebbie in pianura, in dissolvimento al mattino. Temperature in generale aumento in pianura e zone prealpine, sulle Dolomiti valori stabili.

giovedì 19. Tempo stabile e senza precipitazioni; nelle ore più fredde probabile formazione di foschie/nebbie in pianura, in dissolvimento al mattino. Temperature senza variazioni di rilievo.