Previsioni meteo per il weekend: bel tempo con qualche nuvola

Sabato 15

Cielo: Quasi sereno al primo mattino; dalla mattina cielo parzialmente nuvoloso per nuvolosità alta in transito, poi in allontanamento nel pomeriggio/sera, con schiarite a partire da ovest; possibile dalla sera la formazione di qualche nebbia in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori in calo, salvo in aumento le massime sulle Dolomiti.

Venti: In pianura deboli in prevalenza nordorientali al mattino, poi sudorientali dalle ore centrali; in montagna moderati, da nord fino al mattino, poi da ovest.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Domenica 16

Cielo: Nubi basse e nebbie sulla pianura fino al mattino; durante la giornata presenza di nuvolosità alternata a schiarite, più estese sulla pianura meridionale e sui rilievi.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori in generale aumento sulle Dolomiti; altrove minime senza variazioni di rilievo e massime in lieve diminuzione.

Venti: In quota moderati/tesi da ovest; in pianura deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedi 17

Clima più umido, con nuvolosità in aumento, e probabili foschie/nebbie e nubi basse sulla pianura nelle ore più fredde; possibili pioviggini sulle zone prealpine e pedemontane dal pomeriggio/sera. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.

Martedi 18

Inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con foschie nebbie e nubi basse in pianura; durante la giornata nubi in diminuzione sui rilievi e zone settentrionali della pianura, e residua nuvolosità bassa altrove; non si esclude qualche locale pioviggine fino al primo mattino specie sulla bassa pianura. Temperature minime in calo in quota e in locale aumento in pianura, massime in generale contenuto aumento. Previsore: FD