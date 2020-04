Previsioni meteo per la settimana: vento e temperature in diminuzione

Martedi 14

Cielo: Moderata variabilità, con ampi rasserenamenti da nord ma anche alcuni addensamenti nuvolosi specie nel primo pomeriggio tra Prealpi e pianura.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%), per qualche fenomeno sparso di entità generalmente modesta salvo locali rovesci, più che altro nelle ore centrali su Prealpi e zone adiacenti, con limite delle eventuali modeste nevicate in abbassamento fino a circa 1200-1500 m.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile almeno localmente, con valori minimi raggiunti a tarda sera.

Venti: In quota da moderati a temporaneamente e localmente tesi, dai quadranti settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana a tratti deboli di direzione variabile, a tratti all'inizio in discreto rinforzo dai quadranti settentrionali per Foehn; sul resto della pianura settentrionale, nelle prime ore e alla sera deboli con direzione variabile, per il resto da moderati a deboli orientali; altrove nelle prime ore da deboli a moderati occidentali e poi moderati orientali, anche tesi od occasionalmente forti a metà giornata, in attenuazione dal pomeriggio soprattutto sull'entroterra.

Mare: Da poco mosso a mosso, temporaneamente anche molto mosso a sud nel pomeriggio.

Mercoledi 15

Cielo: Cielo sereno, o a tratti poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime generalmente in diminuzione, salvo locale stazionarietà in quota; per le massime prevarranno in quota un aumento, nelle valli contenute variazioni di carattere locale e in pianura una moderata diminuzione.

Venti: In quota nelle primissime ore moderati e poi deboli, con direzione fino alle ore centrali da nord-est e poi variabile; sulla costa, dapprima moderati dai quadranti orientali e infine deboli a regime di brezza; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Nelle primissime ore mosso, poi poco mosso.

Giovedi 16

Cielo sereno, o a tratti poco nuvoloso; per le temperature prevarrà un aumento perlopiù moderato, a parte valori minimi stazionari o in leggera diminuzione sulle zone pianeggianti.