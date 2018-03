Previsioni meteo per la settimana: tempo instabile e nuvoloso

Martedì 13

Schiarite, anche ampie, alternate ad annuvolamenti più frequenti e consistenti sulle zone orientali. Nelle ore più fredde, probabili nubi basse/foschie o locali nebbie in pianura ed in qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni. In particolare durante le ore centrali probabili precipitazioni intermittenti da locali a sparse (probabilità medio-alta 50-75%) anche a carattere di rovescio od occasionale temporale. Limite della neve intorno a circa 1400-1600 m.

Temperature. Minime stazionarie o in diminuzione; massime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura salvo sui settori più orientali dove risulteranno in calo.

Venti. In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove deboli variabili.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Mercoledì 14