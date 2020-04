Pasqua con il sole e Pasquetta imprevebile: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

sabato 11. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì saranno in aumento leggero/moderato di notte e senza variazioni di rilievo di giorno; in prevalenza valori notturni nella norma e valori diurni sopra la norma anche di molto durante il pomeriggio, in alta montagna sopra la norma anche di notte.

Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.

domenica 12. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni assenti.

Temperature simili a sabato eccezion fatta per le zone di alta montagna, dove saranno un po' in calo.

Venti deboli/moderati, da sud-ovest in alta montagna e con direzione variabile altrove.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

lunedì 13. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti qualche pioggia dal pomeriggio, temperature stazionarie di notte ed in calo di giorno.