Meteo: le previsioni della settimana

Lunedì 10

Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte in transito, e per attività cumuliforme specie sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Possibili rovesci o qualche locale temporale sui rilievi e zone pedemontane nel pomeriggio/sera, con probabilità medio-bassa (25-50%). Generalmente assenti in pianura, anche se non si esclude qualche isolato piovasco sulle zone occidentali o settentrionali nel pomeriggio.

Temperature. Minime in lieve aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento in montagna.

Venti. In pianura in prevalenza moderati orientali; in quota moderati dai quadranti meridionali, fino a forti in alta quota.

Mare. Generalmente poco mosso, a tratti mosso dal pomeriggio.

Martedì 11

Tempo variabile, più instabile sui rilievi e dalla sera anche sulla pianura; nuvolosità irregolare sulle zone occidentali e montane, e maggiori schiarite sulle zone centro-orientali della pianura.

Precipitazioni. Al mattino possibili locali piovaschi o rovesci sulle zone montane e sulla fascia pedemontana; dal pomeriggio probabili rovesci o temporali sui rilievi, pedemontana e sulle zone centro-occidentali della pianura; probabilità minore di qualche locale rovescio anche sulla pianura orientale, specie dalla sera.

Temperature. Minime con variazioni di carattere locale, massime in calo in montagna e in locale aumento in pianura.

Venti. In pianura venti in prevalenza deboli/moderati orientali, con brezze sulla costa; in montagna perlopiù moderati meridionali, fino a tesi in alta quota.

Mare. Mosso al mattino, poi in attenuazione a poco mosso.



Mercoledì 12

Nella notte e fino al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale a ovest e sui rilievi e zone pedemontane, e qualche rovescio più locale sulla pianura centro-orientale. Dalla mattinata tempo generalmente soleggiato su buona parte della pianura, e residua nuvolosità e instabilità a tratti sui rilevi e pianura occidentale, dove saranno ancora possibili piovaschi o rovesci nel corso della giornata. Temperature massime stabili, minime in lieve calo.

Giovedì 13

Tempo generalmente soleggiato in pianura, specie sulle zone centro orientali; sui rilievi e zone pedemontane residua variabilità, qualche annuvolamento e piovasco/rovescio, con probabilità in calo nel corso della giornata. Temperature stabili o in locale contenuto aumento.

Previsore: FD Arpav Meteo