Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile ma temperature stabili

Lunedi 10

Cielo: Moderata variabilità, in pianura con addensamenti nuvolosi più compatti ed estesi fino alle ore centrali e spazi di sereno più presenti verso fine giornata, in montagna con alternanza di nubi e schiarite; possibili locali riduzioni della visibilità in pianura durante nelle ore più fredde, a partire dalle zone nord-orientali e soprattutto alla sera.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di locali deboli fenomeni; limite delle eventuali leggere nevicate in rialzo specie sulle Prealpi, dai 1500-1800 m delle primissime ore fino a quote anche ben oltre 2000 m.

Temperature: Prevarrà un aumento, specie riguardo alle minime, salvo locali lievi controtendenze per le minime in quota e per le massime a nord-est.

Venti: In quota, da tesi occidentali a forti nord-occidentali; altrove, a tratti deboli con direzione variabile e a tratti localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Sottocosta poco mosso, al largo mosso di giorno e poco mosso di notte.

Martedi 11

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con aumento sia degli spazi di sereno su pianura e Prealpi, sia di alcuni addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti; nelle ore più fredde, probabili locali nebbie sulla pianura nord-orientale.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo al più una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti settentrionali fino al mattino.

Temperature: In quota, diminuiranno soprattutto le minime; nelle valli, minime in contenuto calo e massime stazionarie o in leggero aumento; in pianura prevarranno delle diminuzioni riguardo alle minime e degli aumenti riguardo alle massime, salvo locali lievi controtendenze.

Venti: In quota, fino al pomeriggio forti da nord-ovest e alla sera tesi da ovest; sulle zone pianeggianti centro-settentrionali, direzione variabile e intensità debole salvo occasionali moderati rinforzi; altrove dai quadranti occidentali, fino alle ore centrali da moderati a localmente tesi e poi da moderati a deboli.

Mare: Poco mosso.

Mercoledi 12

Leggera variabilità, con alternanza di addensamenti nuvolosi e schiarite anche ampie; possibili locali banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde; nella seconda parte della giornata non sarà da escludere qualche locale modesta precipitazione specie sulle zone nord-orientali, con limite delle eventuali modeste nevicate sui 1200-1500 m, od occasionalmente un po' più in basso sulle Dolomiti; temperature in calo, salvo locali lievi controtendenze; venti tesi dai quadranti nord-occidentali in quota, perlopiù moderati da nord-est in pianura.

Giovedi 13

Nuvolosità irregolare alternata a significativi spazi di sereno; possibili locali banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde; precipitazioni generalmente assenti; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno; venti in quota da tesi occidentali a forti sud-occidentali.

Previsore: AB Arpav

Foto: Luca Canazza‎ dal post di BPP Meteo - Bassa Pianura Padana - Paesaggio dai Colli Euganei verso il monte Rovarolla, e le sue cave, monte Santo di Lovertino, i Berici e le Piccole Dolomiti.