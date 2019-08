Temperature sopra la media e afa: il bollettino dell'ultima settimana di agosto

La caratteristica meteorologica saliente continuerà ad essere il permanere delle temperature sopra la media anche di molto, sulla pianura e nelle valli con afa che però non raggiungerà livelli eccessivi. L'attuale alta pressione si indebolirà leggermente da mercoledì.

Ecco il bollettino dettagliato emesso da Arpav per i prossimi giorni:

lunedì 26

Sulla pianura cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, in prossimità dei rilievi a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con piovaschi/rovesci/temporali locali nel pomeriggio. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi/rovesci/temporali sparsi. Temperature simili a domenica, sopra la media anche sensibilmente.

martedì 27

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali locali nel pomeriggio.

Temperature simili a lunedì, eccetto leggeri aumenti dei valori diurni in alta montagna; valori sopra la media anche sensibilmente.

Venti in prevalenza deboli e temporaneamente moderati, con direzione variabile.

mercoledì 28

Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali nel pomeriggio.

Rispetto a martedì, le temperature sulla pianura saranno in aumento di notte e in calo di giorno in modo leggero o moderato, sui monti senza variazioni di rilievo eccetto leggeri aumenti in quota.

Venti in prevalenza deboli e temporaneamente moderati, con direzione variabile.

giovedì 29.

Alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti qualche breve pioggia nel pomeriggio, temperature stazionarie eccetto aumenti dei valori diurni sulla pianura.