Instabilità in Veneto, Bacchiglione sorvegliato speciale: è allerta gialla

Mercoledì e giovedì in Veneto saranno ancora presenti a tratti condizioni di instabilità, minore comunque rispetto ai giorni precedenti e in progressivo miglioramento.

Si avranno precipitazioni discontinue, anche con dei rovesci e temporali. Non si esclude qualche locale fenomeno intenso (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento) sulla pianura e sulle Prealpi.

Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto avvisa di possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e del possibile innesco di fenomeni franosi superficiali. I bacini idrografici interessati dall’avviso di criticità sono il Piave Pedemontano, l’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, l’Adige-Garda e Monti Lessini, il Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, il Basso Brenta –Bacchiglione, il Basso Piave,Sile, il Bacino scolante in laguna e quello del Livenza, Lemene e Tagliamento.

Le previsioni meteo Arpav

mercoledì 10. Probabilità medio-alta (50-75%); piogge discontinue interesseranno estesamente il Veneto a più riprese, in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci e a tratti anche temporali più probabilmente durante il

pomeriggio.

Temperature. Rispetto a martedì saranno in calo leggero/moderato eccetto stazionarietà di notte sulla

pianura e di giorno nelle valli; valori notturni nella media e valori diurni molto sotto la media.

Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.

giovedì 11. Sulla pianura fino al pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso, di sera parziale diminuzione della

nuvolosità; sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Sulla pianura fino al pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge discontinue che si

verificheranno a più riprese fino ad interessare diffusamente il territorio, in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci e a tratti anche temporali più probabilmente durante il pomeriggio. Sui monti assenti fino

a metà giornata, nel pomeriggio probabilità medio-alta (50/75%) per piovaschi/rovesci/temporali sparsi. Di sera ovunque probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi.

Temperature. Rispetto a mercoledì avranno andamento irregolare con variazioni leggere/moderate.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da est e altrove con direzione variabile.

venerdì 12. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.