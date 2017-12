Ponte dell'Immacolata di ghiaccio e neve

giovedì 7. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino in dissolvimento; nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da sud, fino a cielo nuvoloso per nubi basse con foschie dopo il tramonto in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In montagna minime stazionarie nelle valli e in contenuto calo in quota, in pianura senza variazioni di rilievo o in leggero aumento con valori prossimi o di qualche grado sotto lo zero. Temperature massime pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura fino a valori intorno a 8-10°C, in lieve calo in montagna. Attenuazione dell'inversione termica.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, a fine giornata deboli/moderati da Nord-Est. In quota moderati da Sud-Ovest in rinforzo alla sera.

Mare. In prevalenza calmo; a fine giornata tendenza a rinforzo del moto ondoso.



venerdì 8.