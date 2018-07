Polveri sottili, allarme rientrato: sospeso il lavaggio strade

A seguito del livello basso di polveri sottili in atmosfera e considerate le previsioni meteorologiche che evidenziano la buona probabilità di pioggia e di clima ventilato all'inizio del mese di luglio, il Comune di Vicenza, con un'ordinanza, dispone la sospensione dell'ordinanza relativa all' "Istituzione del divieto di sosta con rimozione, a fasce orarie, su varie strade del territorio comunale per operazioni di lavaggio delle strade" da lunedì 2 a venerdì 6 luglio.