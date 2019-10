Allerta maltempo: ottobre inizia con temporali e rovesci

Alla luce delle previsioni meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24.00 di domani. Lo Stato di Attenzione Rinforzata è dichiarato nell’area della frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore.

In particolare, mercoledì 2 prevarrà un cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita più significativa da nord-ovest verso fine giornata. Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%), per delle fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con dei rovesci e qualche temporale; non si escludono fenomeni localmente intensi specie su pianura e Prealpi; possibili quantitativi localmente consistenti; le precipitazioni verso sera tenderanno a cessare a partire dalle zone montane.

Temperature. In diminuzione, in alcune zone anche marcata.

LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI



Mercoledì 2

Prevarrà un cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita più significativa da nord-ovest verso fine giornata.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%), per delle fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con dei rovesci e qualche temporale; non si escludono fenomeni localmente intensi specie su pianura e Prealpi; possibili quantitativi localmente consistenti; le precipitazioni verso sera tenderanno a cessare a partire dalle zone montane.

Temperature. In diminuzione, in alcune zone anche marcata, con minime raggiunte alla sera.

Venti. In quota a tratti moderati e a tratti tesi, fino al mattino da sud-ovest e poi perlopiù dai quadranti nord-occidentali; prevalentemente deboli di direzione variabile nelle valli, a parte possibili episodi di Foehn su quelle dolomitiche a fine giornata; in pianura direzione e intensità varie, coi rinforzi un po' più significativi nelle prime ore da sud-ovest sul litorale meridionale, nonchè verso sera da nord-est su gran parte della costa; locali rinforzi anche per raffiche in occasione dei temporali.

Mare. In genere sarà poco mosso, salvo risultare mosso nelle ultime ore soprattutto al largo.

Giovedì 3

Nubi irregolari più presenti sulle zone centro-meridionali nelle prime ore, per il resto prevarranno nettamente gli spazi di sereno con riduzione dell'umidità.

Precipitazioni. Sulle zone centro-meridionali, probabilità nelle prime ore da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) di alcune piogge anche a carattere di rovescio; per il resto, fenomeni generalmente assenti.

Temperature. In diminuzione, salvo valori massimi stazionari o in locale lieve aumento sulle zone centro-occidentali; le minime saranno in genere raggiunte alla sera.

Venti. In quota dai quadranti settentrionali, in genere da tesi a moderati, ma a tratti anche forti in mattinata; nella prima parte della giornata si noteranno alcuni episodi di Foehn nelle valli e sulle zone pedemontane nonchè venti moderati o a tratti tesi dai quadranti nord-orientali su bassa pianura e costa; per il resto, deboli di direzione variabile.

Mare. Da mosso a poco mosso.



V enerdì 4

Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio e copertura più significativa a fine giornata, quando saranno possibili precipitazioni sparse almeno sulle zone centro-settentrionali; rispetto a giovedì per le temperature prevarranno dei cali in pianura, variazioni distribuite in maniera irregolare sulle zone montane.

Sabato 5

Tempo leggermente variabile, con nubi alternate a crescenti spazi di sereno; alcune precipitazioni da sparse a locali, un po' più probabili a nord-est nelle prime ore; temperature in contenuto aumento, salvo le massime in quota che potranno essere stazionarie o in locale lieve diminuzione. Previsore: AB.