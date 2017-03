Ora legale 2017: lancette avanti domenica 26 marzo

Un'ora di luce in più, un'ora di sonno in meno. Manca poco all'ingresso dell'ora legale che avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Alle 2 di notte le lancette andranno infatti spostate un'ora in avanti. Il momento del passaggio dall’ora solare all’ora legale è stato fissate alle 2 di notte per ridurre al minimo ogni possibile disagi.



Il motivo per cui si passa all'ora legale è una convenzione che consente di risparmiare luce elettrica in favore di luce solare per molti mesi, tant'è che in Italia è stato calcolato che in 6 anni sono stati risparmiati ben 6 miliardi di Kilowatt/h, per un risparmio quantificabile in circa 900 milioni di euro. Qualche disagio, invece, per le persone che amano dormire e soprattutto per i più piccoli, che vedranno "sconvolta" la loro routine: è consigliabile preparali gradualmente al cambio di orario.