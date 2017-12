Neve sull'Altopiano: decine di interventi dei VVFF

Vigili del fuoco impegnati nella notte e per tutta la mattinata di giovedì per la messa in sicurezza delle strade e degli alberi colmi di neve dopo l'abbondante nevicata di ieri che ha imbiancato tutto l'Altopiano.

I pompieri sono intervenuti per sgombrare dai rami le carreggiate e per impedire che i cumuli accumulati sulla vegetazione cadessero a terra. Le operazioni hanno rigurdato sopratutto i Comuni di Enego e Gallio.

La neve ha superato i 20 centimetri di altezza e per quanto rigurda la viabilità è entrato in vigore l'obbligo di catene da neve montate o di gomme termiche. Continua l'allerta della protezione civile per rischio valanghe sulle prealpi. L'ultimo bollettino Arpav segnala la fine delle precipatizioni già dalle ore centrali della giornata e un miglioramento per venerdì. Nel frattempo tutte le piste sciistiche sono state aperte.