La previsioni meteo per il weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 26. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con foschie specie nelle ore più fredde nelle valli prealpine e in pianura.

Precipitazioni. Probabilità generalmente molto bassa (0-5%), al più bassa (5-25%) sulle zone montane e pedemontane occidentali nella prima parte della giornata; si tratterà eventualmente di deboli fenomeni, perlopiù locali nevosi da circa 900-1200.

Temperature. Minime in aumento, specie nelle valli, salvo risultare stazionarie o in leggero calo in alta quota; massime in diminuzione in montagna, in contenuto aumento in pianura.

Venti. In quota moderati od al più occasionalmente tesi dai quadranti sud-occidentali, nelle valli prevalentemente deboli di direzione variabile, in pianura generalmente deboli con direzione prevalente dai quadranti nord-orientali.

Mare. In prevalenza poco mosso.



sabato 27.